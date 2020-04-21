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Heroic представила пятого участника состава по CS:GO

16:05

Heroic назвала последнего участника обновленного ростера по CS:GO. Им стал бывший игрок OpTic Gaming Николай «niko» Кристенсен.

Ранее команду покинули Марко «Snappi» Пфейффер и Патрик «es3tag» Хансен. Последний 1 июля присоединится к Astralis и станет шестым участником команды. Подробнее об этом можно прочитать здесь. После анонса трансфера Heroic подписала Рене «TeSeS» Мадсена.

Niko уже представлял Heroic в 2016-2018 годах. После этого он выступал в составах North, Rogue и OpTic Gaming. С октября 2019-го Кристенсен был в запасе — в том месяце он играл за Tricked Esport.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/heroic-predstavila-pyatogo-uchastnika-sostava-po-cs-go

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