Heroic представила пятого участника состава по CS:GO

Heroic назвала последнего участника обновленного ростера по CS:GO. Им стал бывший игрок OpTic Gaming Николай «niko» Кристенсен.

Ранее команду покинули Марко «Snappi» Пфейффер и Патрик «es3tag» Хансен. Последний 1 июля присоединится к Astralis и станет шестым участником команды. Подробнее об этом можно прочитать здесь. После анонса трансфера Heroic подписала Рене «TeSeS» Мадсена.

Niko уже представлял Heroic в 2016-2018 годах. После этого он выступал в составах North, Rogue и OpTic Gaming. С октября 2019-го Кристенсен был в запасе — в том месяце он играл за Tricked Esport.