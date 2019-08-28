Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«Friberg» покинул Heroic

08:10

Адам «friberg» Фриберг покинул состав Heroic по CS:GO. Об этом организация сообщила на официальном сайте. Кто заменит шведа — не сообщается.

Фриберг присоединился к Heroic в мае 2018 года. С командой он выиграл Games Clash Masters и TOYOTA Master Bangkok 2018. Коллектив не смог пройти отборочные на европейский майнор и лишился шансов выступить на StarLadder Berlin Major 2019.

Последнее изменение в составе Heroic прошло 20 августа. Нильса-Кристиана «NaToSaphiX» Силлассена заменил Йоханнес «b0RUP» Боруп, который ранее представлял Tricked Esport. 13 августа коллектив подписал тренера Фредерика «LOMME» Нильсена.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/friberg-ushel-iz-heroic

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир