Fnatic сыграет в финале пятой серии Esports Championship Series Season 8

Fnatic победила Tricked Esport в полуфинале пятой серии Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. Коллектив Майкила «Golden» Селима закончила встречу со счетом 2:0 и сразится в решающем матче с Virtus.pro. Начало игры назначено на 31 октября

Tricked покинула турнир. Команда Николая «HUNDEN» Петерсена заработала за 3-4 место 2,5 тысячи долларов.

Онлайн-стадия Esports Championship Series 8 разделена на пять регулярных турниров (серий), в каждом из которых восемь участников выступают в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед.

Пятая серия восьмого сезона ECS проходит с 28 по 31 октября. Восемь команд разыгрывают 25 тысяч долларов и путевку на LAN-финал.