Керлинг
Новости
Олимпиада
Новости   //    Керлинг

Мужская сборная России по керлингу не смогла выиграть бронзовые медали на ЧМ

09:08
Сергей Глухов. Фото WCF.
Сергей Глухов. Фото WCF.
Теги:

Мужская сборная России по керлингу проиграла сборной Шотландии в матче за третье место со счетом 5:6.

Сборную России представили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Победителем турнира стала команда Швеции, которая в финале обыграла Шотландию со счетом 10:5. Сборная Швеции выиграла чемпионат мира в третия раз подряд.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Швейцария — Россия — 6:5

Финал

Швеция — Шотландия — 10:5

Керлинг: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд