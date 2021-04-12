Мужская сборная России по керлингу не смогла выиграть бронзовые медали на ЧМ
09:08
Мужская сборная России по керлингу проиграла сборной Шотландии в матче за третье место со счетом 5:6.
Сборную России представили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Победителем турнира стала команда Швеции, которая в финале обыграла Шотландию со счетом 10:5. Сборная Швеции выиграла чемпионат мира в третия раз подряд.
Чемпионат мира
Мужчины
Матч за 3-е место
Швейцария — Россия — 6:5
Финал
Швеция — Шотландия — 10:5
2
Зачет
vs
19
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