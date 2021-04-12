Мужская сборная России по керлингу не смогла выиграть бронзовые медали на ЧМ

Мужская сборная России по керлингу проиграла сборной Шотландии в матче за третье место со счетом 5:6.

Сборную России представили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Победителем турнира стала команда Швеции, которая в финале обыграла Шотландию со счетом 10:5. Сборная Швеции выиграла чемпионат мира в третия раз подряд.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Швейцария — Россия — 6:5

Финал

Швеция — Шотландия — 10:5