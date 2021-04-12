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Сборная России проиграла Шотландии в полуфинале чемпионата мира по керлингу

04:12
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Мужская сборная России в полуфинале чемпионата мира уступила Шотландии со счетом 3:5.

В другом полуфинале сойдутся команды из Швеции и Швейцарии.

Российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России.

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