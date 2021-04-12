Скип сборной России по керлингу Глухов: «Мы расстроены, и одновременно есть радость»

Скип сборной России по керлингу Сергей Глухов 12 апреля в интервью ТАСС подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира.

«Мы расстроены, и одновременно есть радость. Но, когда выходишь в плей-офф, хочется бороться за медали. Мы боролись, но делали это не очень хорошо, особенно в первой игре, были проблемы с психологией. В полуфинале мы показали более достойную игру. Побед у нас было много, мы отыграли лучше, чем сами ожидали. Никто не ожидал от нас такого результата здесь, он действительно хороший. Мы показывали качественную игру», — заявил Глухов.

Мужская сборная России проиграла сборной Шотландии в матче за третье место со счетом 5:6. Победителем турнира стала команда Швеции, которая в финале обыграла Шотландию со счетом 10:5.