«Шахматный уровень Непомнящего вырос за последние полгода». Ян очень обидно упустил чемпионский титул в быстрых шахматах

Россиянин уступил 17-летнему узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на тай-брейке. У женщин вне конкуренции была Александра Костенюк.

Ян Непомнящий был близок к тому, чтобы впервые в карьере выиграть чемпионат мира по быстрым шахматам, который проходит в эти дни в Варшаве. После завершения трех туров в рапиде у четырех шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана) было одинаковое количество очков — по 9,5. В итоге за титул сразились Абдусатторов и Непомнящий, которые обошли Карлсена и Каруану по дополнительным показателям.

В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход — король g3 (не сложный для его уровня). Во второй партии давил уже 17-летний представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось бы, смог спасти положение, но попался в последнюю ловушку на исходе времени.

Nodirbek Abdusattorov is the 2021 World Rapid Champion!

The 17-year-old won the second game of the play-off, after the first ended in a draw. Congratulations! ??#rapidblitz pic.twitter.com/9gzPgqzlDt — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2021

Таким образом, Нодирбек Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду. И этот успех стоит считывать заслуженным. Помимо Немпомнящего узбекистанец обыграл Карлсена, Каруану, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда. Второе место Немпомнящего также можно назвать успехом, учитывая, что после оглушительного поражения в матче на первенство мира прошло совсем немного времени. Об этом «СЭ» рассказал тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин.

Абдусатторов — восходящая звезда мировых шахмат

— Что скажите о решающем тай-брейке?

— Действительно, в первой партии тай-брейка у Яна было лучше в эндшпиле. Ход король g3 приносил победу, но было мало времени. Не смог просчитать его. Плюс я бы отметил Нодирбека. Видно, что он восходящая звезда мировых шахмат, спас много проигранных позиций. В том числе против Яна-Кшиштофа Дуды в последнем матче третьего тура. Обыграл Карлсена, что удается немногим.

Во второй партии было равное окончание, но потом у Яна стало сильно хуже. И в цейтноте на секундах не удалось спасти положение.

Если же говорить в целом, то я бы оценил этот результат, как положительный. Турнир собрал всех сильнейших, включая Карлсена, Накамуры, Фируджи. От наших играли все лучшие — Грищук, Карякин, Федосеев... В такой компании Ян прошел всю дистанцию без поражений в основной сетке и до последнего боролся за первое место. Это лишний раз показывает, что за последние полгода Ян проделал отличную шахматную работу. Его уровень только вырос. А на тай-брейке он уступил достойному сопернику.

— Подъем шахмат в Узбекистане связан с фигурой Рустама Касымджанова?

— Думаю, что да. Касымджанов — один из лучших тренеров мира, у него колоссальный опыт. Он работал с Виши Анандом, Фабиано Каруана, со многими другими знаменитыми гроссмейстерами. Сам был чемпионом мира (по версии ФИДЕ с 2004 по 2005, — прим. «СЭ»). Конечно, когда такой человек передает свой опыт молодым, то результаты приходят. В Узбекистане сейчас очень много молодых талантов. Так что успех Нодирбека в Варшаве не случаен.

The final moments of this game had everyone glued to the screens. Missed mate in two, missed chance for perpetual, and finally, 17-year-old Nodirbek Abdusattorov prevailed! #rapidblitz pic.twitter.com/3FxVdI1kIx — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2021

Надеюсь, Непомнящий сможет повторить путь Ананда

— У Яна были сомнения ехать на чемпионат мира по быстрым шахматам?

— Нет, он сразу принял решение отправиться в Варшаву. В психологическом плане было важно, что после тяжелого матча в Дубае, все-таки сыграть, выиграть партии, получить от шахмат удовольствие. Показать, что финальный результат матча на первенство мира не отражает реальное положение дел. Его шахматный уровень намного выше. Что и показали его выступления на чемпионате мира по рапиду. У него была буквально неделя на восстановление, и он с честью вышел из ситуации. До последнего боролся за победу.

— Будем надеяться, что все наработки, которые Непомнящий подготовил к матчу с Карлсеном сохранятся у него до турнира претендентов в Мадриде в 2022 году...

— Да. Есть отличный пример того же Ананда. Он очень усиленно готовился к матчу за шахматную корону с Карлсеном в 2013 году, провел много сборов. И после поражения сосредоточился на восстановлении, а те наработки к матчу пригодились на турнире претендентов-2014 в Ханты-Мансийске. Его Виши выиграл достаточно уверенно. Хотя мало кто верил, что он сможет вновь отобраться на матч, но класс есть класс. Надеюсь, что Ян сможет повторить этот путь. Все-таки тот пласт работы, который он проделал к матчу в Дубае, ему еще поможет.

? Russia's dazzling chess GM Alexandra #Kosteniuk won the Rapid Chess World Championship for the first time, adding another ? to her titles.



?? She scored 9 points in 11 rounds, finishing ahead of her rivals, proving she is rightfully — the @chessqueen ? Congrats! pic.twitter.com/8yZeUAbT8k — Russia ?? (@Russia) December 28, 2021

У женщин чемпионкой мира по рапиду впервые стала Александра Костенюк. В заключительный день наша титулованная шахматистка сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно. Этого хватило для итоговой победы после великолепной игры Костенюк в первом и втором туре (7,5 очков из 8).