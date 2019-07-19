Украинская шахматистка: "Без соревнований в России можно завершать профессиональную карьеру"

Украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что ездит вместе с сестрой Марией на шахматные турниры в Россию, так как понимает: без этого сложно построить успешную профессиональную карьеру.

– Россия – ведущая шахматная страна, – приводит слова Музычук портал 24tv.ua. – Там шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации – россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру.

С 2014 года мы с сестрой ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории России обсуждался с руководством Львова.Они поняли нас и ответили: "Езжайте и побеждайте".