С 4 по 17 декабря в Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года.

В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды. «СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — первый игровой день соревнований.