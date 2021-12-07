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Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за шахматную корону

19:21
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил в девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.

31-летний россиянин сдался на 39-м ходу. Счет в противостоянии стал 6:3 в пользу норвежца.

Десятая партия состоится в среду, 8 декабря. Начало в 15.30 по московскому времени.

Встреча проходит в Дубае (ОАЭ). Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры