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Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию десятой партии матча

19:40
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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8 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

8 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 9 партий: 6 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. В среду 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры