8 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

8 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 9 партий: 6 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. В среду 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.