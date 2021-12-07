Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию десятой партии матча
19:40
8 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.
8 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.
Счет после 9 партий: 6 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. В среду 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.
Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.
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