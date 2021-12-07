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Порноактриса пообещала Яну Непомнящему «целую ночь» за победу над Карлсеном

14:49
Порноактриса. Фото Instagram
Порноактриса. Фото Instagram
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Порноактриса из Санкт-Петербурга обратилась к российскому шахматисту Яну Непомнящему, который проводит матч за мировую корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Девушка опубликовала фотографию с хештегом NepoGambit и надписью: «Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь».

Напомним, что 5 декабря Непомнящий черными фигурами уступил Карлсену в восьмой партии. Турнир проходит в Дубае и состоит из 14 партий. На данный момент счет — 5:3 в пользу норвежца.

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры