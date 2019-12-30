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Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу в Москве

19:25
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Российский шахматист Владимир Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу, который проходит в Москве, сообщает РИА «Новости».

В конце января этого года Крамник заявил, что завершает выступления в соревнованиях. Однако россиянин принял решение принять участие в чемпионате мира по блицу.

Крамник по итогам 21 тура соревнований набрал 15 баллов. За победу на тай-брейке поборются норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191230/1563030630.html

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