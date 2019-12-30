Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу в Москве

Российский шахматист Владимир Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу, который проходит в Москве, сообщает РИА «Новости».

В конце января этого года Крамник заявил, что завершает выступления в соревнованиях. Однако россиянин принял решение принять участие в чемпионате мира по блицу.

Крамник по итогам 21 тура соревнований набрал 15 баллов. За победу на тай-брейке поборются норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.