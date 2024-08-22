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22 августа, 19:00

Евгений Калегин — чемпион Азии среди ветеранов

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В Монголии состоялось первенство Азии среди ветеранов в группах «65+» и «50». В обоих соревнованиях принял участие 81 спортсмен из девяти стран.

В «старшей» категории первенствовал россиянин Евгений Калегин, который набрал 7,5 очков из 9. Вторым финишировал Владислав Насыбуллин (Казахстан) — 7 очков. Третье место занял Чултэмжамтс Хурэлбаатар (Монголия), в активе которого 6,5 очков.

Лучший результат среди женщин показала россиянка Галина Струтинская: в ее активе 6 очков и седьмое место в общем зачете. Гроссмейстеру было присвоено звание чемпионки Азии среди женщин-ветеранов. Восьмой стала Татьяна Иванова, которая также набрала 6 очков, но отстала по дополнительным показателям.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

— Поздравляю Евгения Калегина с победой на первом для россиян чемпионате Азии среди ветеранов, Галину Струтинскую и Татьяну Иванову — с тем, что показали лучший результат среди женщин! Энтузиазм, серьезное отношение и любовь к шахматам наших спортсменов старшего поколения являются примером для молодежи. Несмотря на все логистические трудности и ограничения, наши шахматисты ездят на соревнования по всему миру и завоевывают награды. Это вызывает глубокое уважение. Желаю всем удачи в дальнейших соревнованиях, включая первенство мира, которое пройдет в ноябре в Португалии!

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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