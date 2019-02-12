Андрей Филатов: "Надеемся, что Крамник выступит на шахматной Олимпиаде-2020"

Глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов в интервью "Известиям" отметил, что Владимир Крамник, ранее завершивший карьеру, еще может вернуться к соревнованиям.

— После слов Владимира Крамника об окончании спортивной карьеры вы выразили надежду, что он еще может передумать. Уже общались с ним по этому поводу?

— Пока мы не обсуждали этот вопрос. Важно, чтобы прошло какое-то время. В его жизни произошло важное эмоциональное событие, и торопиться не стоит. Но мы до сих пор надеемся, что он примет участие в суперфинале чемпионата России, может быть, выступит на домашней шахматной Олимпиаде-2020 в Ханты-Мансийске. Это будет новый этап в жизни Владимира Борисовича, который не касается профессиональных шахмат.

— Владимир Крамник продолжит вести направление шахмат в образовательном центре "Сириус"?

— По поводу "Сириуса" он подтвердил, что продолжит помогать активно развивать шахматы не только в Сочи, но и в России в целом. Обсуждается также, чтобы Владимир помогал одному или нескольким молодым перспективным игрокам стать гроссмейстерами такого же высочайшего уровня, как он сам.