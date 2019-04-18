ВАДА считает отстранение Зубкова несоответствующим антидопинговому кодексу

ВАДА считает, что дисквалификация российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина не соответствует всемирному антидопинговому кодексу, сообщает "РИА Новости". В январе Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин – до 12 декабря 2020 года. В связи с дисквалификацией Зубков вынужден был оставить пост президента Федерации бобслея России.

В среду ВАДА подала апелляцию в CAS на решение IBSF о двухлетней дисквалификации российских бобслеистов.

"Иск ВАДА в CAS связан с тем, что ВАДА считает, что решение IBSF не соответствует WADC (всемирному антидопинговому кодексу)", - пояснили в пресс-службе CAS.

Ранее Зубков за нарушение антидопинговых правил был лишен двух золотых медалей Олимпиады-2014. Он подал апелляцию в Мосгорсуд, который признал его двукратным олимпийским чемпионом на территории России.