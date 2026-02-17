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Мейерс Тэйлор — о золотой медали Олимпиады-2026: «Мне это было не нужно. Но я этого хотела»

Павел Лопатко

Американская бобслеистка Илана Мейерс Тэйлор поделилась эмоциями после победы в монобобах на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Я думала, это невозможно. Видеть свое имя рядом с Бонни Блэйр для меня просто лишено смысла. Мне это было не нужно. Но я этого хотела», — цитирует 41-летнюю спортсменку AP.

Эта медаль Олимпийских игр стала для Мейерс Тэйлор шестой, и она сравнялась с Бонни Блэйр по количеству наград среди американок в истории зимних Олимпийских игр. При этом у Мейерс Тэйлор первая золотая медаль — ранее были три серебряные и две бронзовые.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Соревнования в&nbsp;восьми видах спорта на&nbsp;Олимпийских играх 2026 года проходят в&nbsp;понедельник, 16&nbsp;февраля.Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля

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