Бобслеисты Касьянов и Хузин собираются вернуться в спорт после окончания дисквалификации

Российские бобслеисты Александр Касьянов и Ильвир Хузин, чьи дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 завершатся 12 декабря, намерены вернуться в спорт, сообщает ТАСС.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Касьянова, Хузина, а также Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Алексея Пушкарева виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Воеводы, Касьянова, Пушкарева и Хузина.