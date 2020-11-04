Бобслей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бобслей
Допинг

Бобслеисты Касьянов и Хузин собираются вернуться в спорт после окончания дисквалификации

10:36
Теги:

Российские бобслеисты Александр Касьянов и Ильвир Хузин, чьи дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 завершатся 12 декабря, намерены вернуться в спорт, сообщает ТАСС.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Касьянова, Хузина, а также Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Алексея Пушкарева виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Воеводы, Касьянова, Пушкарева и Хузина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9912629

Бобслей: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир