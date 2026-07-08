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IBSF пересмотрит вопрос о допуске россиян к турнирам после решения МОК

Сергей Филин

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) пересмотрит свои уставные документы, правила и регламенты по вопросу допуска российских спортсменов после решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«IBSF принимает к сведению недавнее решение МОК о снятии отстранения с Олимпийского комитета России, а также тот факт, что прежние рекомендации международным федерациям касательно участия российских спортсменов более не действуют. Теперь IBSF пересмотрит свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации в рамках организации», — приводит слова пресс-службы IBSF ТАСС.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Вопрос проведения соревнований на территории РФ находится в компетенции международных федераций.

Источник: ТАСС
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