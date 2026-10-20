Олимпиада
Летняя Олимпиада Зимняя Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Олимпиада
Дегтярев назвал полноценное возвращение россиян главной целью Минспорта

Олимпиада

Дегтярев: «Наша цель — чтобы каждый спортсмен вернулся под флагом и с гимном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что полноценное возвращение российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном является главной целью ведомства.

«По международке скажу: мы провели наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт. За полтора года провели больше 170 международных встреч, 32 визита в 17 стран. Достигли положительного результата», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Министр подчеркнул, что работа по возвращению россиян продолжается.

«Наша цель — чтобы каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном», — заявил Дегтярев.

По словам главы Минспорта, Олимпийский комитет России был восстановлен Международным олимпийским комитетом, а рекомендации, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов, сняты.

«Мы продолжаем теперь имплементацию этого решения с федерациями», — добавил Дегтярев.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Дегтярев
ОКР
Читайте также
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2026: расписание соревнований и российские участники
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Бойкова заявила, что иностранные фигуристы рады возвращению россиян на международные турниры
Более 200 россиян получили нейтральный статус от FIS
Генсек РФС Митрофанов призвал не завышать ожидания от допуска России к отбору Евро-2028
Рощина посвятила серебро ЧМ Мельниковой, Листуновой и Калмыковой, которым отказали в выдаче виз
FIS допустила перенос чемпионат мира из Швеции в случае недопуска россиян
«Пусть они отбросят в сторону двойные стандарты». Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на турниры
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спецпредставитель США оптимистично оценивает перспективы участия российских спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Дегтярев: Международный олимпийский комитет требует от стран ЕС письменных гарантий допуска россиян к соревнованиям
Новости
RSS RSS
Все новости