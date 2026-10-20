Дегтярев: «Наша цель — чтобы каждый спортсмен вернулся под флагом и с гимном»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что полноценное возвращение российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном является главной целью ведомства.

«По международке скажу: мы провели наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт. За полтора года провели больше 170 международных встреч, 32 визита в 17 стран. Достигли положительного результата», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Министр подчеркнул, что работа по возвращению россиян продолжается.

«Наша цель — чтобы каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном», — заявил Дегтярев.

По словам главы Минспорта, Олимпийский комитет России был восстановлен Международным олимпийским комитетом, а рекомендации, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов, сняты.

«Мы продолжаем теперь имплементацию этого решения с федерациями», — добавил Дегтярев.

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