В Тюмени прошло заседание тренерского совета.

В рамках чемпионата России по биатлону прошел тренерский совет, на котором были подведены итоги сезона. На главном старте — Олимпийских играх в Пекине — было завоевано четыре медали. В итоге региональные тренеры оценили на «удовлетворительно» работу и Юрия Каминского, и Михаила Шашилова, и Сергея Башкирова.

— Означает ли это, что все они продолжат работу в следующем сезоне? — вопрос президенту СБР Виктору Майгурову.

— Многие из них останутся. Может быть, все. Но не исключены новые форматы. Конкретно могу сказать к концу апреля. Ставлю себе задачу, чтобы к тому моменту тренерский штаб был сформирован.

— Шашилов — остается?

— Его работа признана удовлетворительной. Мы пока в обсуждении. Но какие-то внутренние изменения в его работе возможны.

— Он говорил, что хотел бы вести не всю сборную, а отдельную группу.

— Исключать этого нельзя. Тем более что сейчас у нас есть определенный карт-бланш — пробовать можно многое. Пока наше участие в международном сезоне не подразумевается, поэтому вариативность возможна. Может быть, будет вообще три группы по пять человек. Лыжники готовятся в разных группах — и все довольно успешно. Да и у нас в этом сезоне было так.

Гросс, Мазе и Падин

— Усиление тренерского штаба возможно?

— Думаю над этим. На Олимпиаде мы общались на этот счет с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Он был готов продолжить диалог в марте на финале Кубка мира в Осло. Но теперь эта тема отпадает...

— Хотели видеть его вместе с Дарьей Домрачевой?

— Нет, у них дочке семь лет — школа. Она погружена в это. А Бьорндалену интересно продолжать тренерскую деятельность.

Оле-Эйнар Бьорндален. Фото Global Look Press

— Бюджет у СБР не космический. А норвежец — дорогой специалист. Как вы хотели его подписать?

— А почему вы уверены, что он стоит миллион? Люди его уровня далеко не всегда отталкиваются от финансовых интересов. Уверен, в данном случае это была в первую очередь имиджевая история для него. Сумму мы даже не обсуждали.

— Какие-то еще кандидатуры были?

— Прошлой весной общались с Рикко Гроссом. Осенью звонили Зигфриду Мазе по какому-то вопросу, заодно закинули удочку. Он сказал, что в этом мире ничего невозможного нет.

— Он-то — точно дорогостоящий.

— Для меня главное — определиться: да или нет. А условия — уже потом.

— Андрей Падин?

— Он один из тех, кого можем обсуждать.

Деньги

— Тренеры написали коллективное письмо, хотят перенести выборы президента СБР с середины июня на первую половину мая.

— Согласно Уставу СБР, этот вопрос — не компетенция тренерского совета. Поэтому сейчас мы его даже не обсуждали. Да и особой логики я не вижу. Тренеры боятся, что придет новый президент и кого-то из них не окажется в сборной? Так решения коллегиальные, слово не за одним человеком. Поэтому принципиальной разницы в дате я не вижу.

— Также на совете обсуждался проект календаря на следующий сезон. К чему пришли?

— Он будет синхронизирован с международным календарем. Там Кубки мира, у нас параллельно — Кубки России. Они у нас и так были, так что это технически несложно. Не исключаем, что один из этапов пройдет в Раубичах.

Виктор Майгуров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вот только призовые как на Кубке мира на Кубке России едва ли будут...

— Минспорт хочет сохранить мотивационную часть для спортсменов. Пока, правда, мы не знаем, в каком объеме. Посмотрим.

— В Сети разлетелась фотография Анастасии Гореевой с подиума. За второе место на чемпионате России — 15 тысяч. В ваше время как было?

— По-моему, вообще ничего не платили. Но и сейчас призовые — это не от Минспорта, а от организаторов, от ЦСП Тюменской области.

— А СБР может доплачивать?

— У нас в договорах прописаны призовые за Кубок мира, чемпионаты Европы и мира. Может быть, в следующем сезоне эти договоры будут пересмотрены и скорректированы.

— Еще один из вопросов повестки — списки сборной на следующий год. Есть ли неожиданности?

— Обсудили 20 человек. Но мы еще будем встречаться с тренерами, поэтому официальная информация появится чуть позже. Я хотел бы настроить всех на стратегическое планирование. Кто будет в основе в ближайшем сезоне, понятно примерно всем. Среднесрочная перспектива — Олимпиада-2026, длинносрочная — 2030. И уже сейчас мы должны думать о том, как играть вдолгую. Нельзя жить только сегодняшним днем.