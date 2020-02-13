Губерниев о конфликте Фуркада и Резцовой: «Отдаю должное умению Мартена называть вещи своими именами»

Известный телеведущий прокомментировал скандал между Мартеном Фуркадом и Анфисой Резцовой.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение, что француз получает какую-то медицинскую поддержку, на что отрегиаровал в Twitter: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наступает старческий маразм».

— У нас были разные моменты с Мартеном Фуркадом, — напомнил Губерниев. — Но мы сохраняли и сохраняем колоссальное уважение друг к другу. Я с ним общаюсь и отдаю должное его остроумию, чувству юмора и умению называть вещи своими именами. (Владимир Иванов)

Фуркад наезжает на Резцову. Он считает, что у нее маразм