Самуэльссон удивлен новости об отстранении Расторгуева

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал новость об отстранении латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.

«Расторгуев — один из самых приятных парней на Кубке мира, поэтому если он замешан в допинге, то это печально. Если пропускаешь три теста, то выглядит это не очень. Все знают правила, неловко, когда совершаются ошибки. Потенциально его карьера разрушена, и это очень грустно.

Я увидел эту новость незадолго до старта спринта и очень разочаровался.

Если это случайность, то все равно громкий случай. А если это получилось намеренно, то это очень печально. Если ты пропустил два теста, то не пропустишь еще один", — цитирует Aftonbladet Самуэльссона.

11 марта стало известно, что Расторгуев временно отстранен от участия в международных стартах. В течение 12 месяцев Расторгуев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.

32-летний Расторгуев — обладатель трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.