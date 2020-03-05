Дмитрий Васильев: «Тихонов «настучал» на Касперовича? Пусть переведут документ, там некорректный контекст»

Олимпийский чемпион и руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отверг информацию о том, что слова Александра Тихонова стали основой для обвинений IBU против Александра Касперовича. Сегодня об этом рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев, который выложил скрин документа, где упоминается интервью Тихонова. В нем говорится, что Касперович поехал на чемпионат мира как тренер сборной Санкт-Петербурга по рекомендации Васильева и по украинской аккредитации. Губерниев обвинил Тихонова в «стукачестве».

— Это не соответствует действительности по той простой причине, что Тихонов физически не встречался с Касперовичем в Италии, — сказал Васильев. — Ни разу за чемпионат мира. Откуда ему было знать, на трассе он или нет? Я сейчас не защищаю Тихонова, но выписка из этого протокола, документа — на английском языке, и перевод абсолютно некорректный. Надо посмотреть сначала перевод полностью, а потом делать выводы. Пока ничего не доказано, ни про Тихонова, ни про кого, и непонятно, кто передал сведения. Только поступила информация — сразу все подскочили. Там контекст неправильно преподнесен. Надо, чтобы люди, хорошо знающие английский язык, четко все перевели. Я читал этот текст, там все неоднозначно. Надо осторожнее, а то сейчас начнется перепалка самих с собой. Сейчас понесется. Меня упоминают? Да мне по барабану, пусть упоминают. Если человек сам себя не пачкает — к нему не прилипнет. (Дмитрий Кузнецов)