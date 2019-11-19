Дмитрий Васильев: «Беспокоит состояние Бабикова»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал заявку мужской сборной России на первые этапы Кубка мира.

— Состав у мужчин оптимальный, — цитируют «Известия» Васильева. — Хотелось бы побольше молодых спортсменов, но тренеры, видимо, решили, что они пока не готовы к Кубку мира. Хотя Стрельцов, Томшин и Мухамедзянов смотрелись неплохо. Единственное, беспокоит состояние Антона Бабикова. Он не смог ничего показать в Тюмени (9-е и 15-е места). Надеюсь, что он успеет набрать форму к КМ.