Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Биатлон

Дмитрий Васильев: «Беспокоит состояние Бабикова»

00:31
Теги:

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал заявку мужской сборной России на первые этапы Кубка мира.

— Состав у мужчин оптимальный, — цитируют «Известия» Васильева. — Хотелось бы побольше молодых спортсменов, но тренеры, видимо, решили, что они пока не готовы к Кубку мира. Хотя Стрельцов, Томшин и Мухамедзянов смотрелись неплохо. Единственное, беспокоит состояние Антона Бабикова. Он не смог ничего показать в Тюмени (9-е и 15-е места). Надеюсь, что он успеет набрать форму к КМ.

Дополнительная информация

https://iz.ru/944148/timur-ganeev/vziali-molodykh-i-starykh-sbornuiu-po-biatlonu-sformirovali-s-narusheniiami

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир