Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова может бегать, за кого хочет. Это ее личное дело»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он думает о переходе российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении и о попытках Екатерины Аввакумовой выступать за Сербию.

— Аввакумова в любом случае за Сербию выступать не будет, а Подчуфарова может бегать, за кого хочет, — цитирует Губерниева RT. — Это ее личное дело. Точно так же, как и в случае с хоккеистом Евгением Малкиным и его американским паспортом. Не знаю, чего все так возбудились. Считаю, что спортсмен может выступать там, где ему больше нравится. Единственное, правила все-таки должны быть регламентированы. Если, скажем, это молодой атлет или тот, кто уже выступал за сборную, наверное, должны быть назначены какие-то компенсации, потому что государство и федерация потратили деньги. Может ли Подчуфарова стать новой Анастасией Кузьминой? Не думаю. Но добиться успеха в отдельных гонках вполне может.