Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в Тюмени.

«Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в конце марта в Тюмени», — цитирует Майгурова ТАСС.

Турнир запланирован на конец марта.