Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в Тюмени
14:58
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в Тюмени.
«Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в конце марта в Тюмени», — цитирует Майгурова ТАСС.
Турнир запланирован на конец марта.
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