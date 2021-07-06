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Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в Тюмени

14:58
Виктор Майгуров. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Виктор Майгуров. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в Тюмени.

«Чемпионат России по биатлону в 2022 году пройдет в конце марта в Тюмени», — цитирует Майгурова ТАСС.

Турнир запланирован на конец марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11834895

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Виктория Кравченко все материалы автора

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