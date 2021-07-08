Логинов объяснил, почему он отказался от самоподготовки

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, почему отказался от самоподготовки в пользу тренировок с командой.

«Да, есть и плюсы и минусы, - сказал Логинов в интервью Youtube-каналу Союза биатлонистов Россиии (СБР). - Я просто взвесил, что в той команде, которая у нас сейчас здесь есть, плюсов больше — это в общем-то и повлияло.

Какие плюсы? Во-первых, у нас давно сработанный коллектив. Мы с Башкировым давно друг друга знаем, и с Максимовым тоже. И также спортсмены — кто опытный, постарше — мы с ними уже практически 10-12 лет друг друга знаем, поэтому работается нам комфортно — это самое важное».

29-летний спортсмен – чемпион мира в спринте, четырехкратный чемпион Европы.