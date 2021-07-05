Международный союз биатлонистов объяснил запрет Павловой надевать винтовку особым образом

Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил, что запрет россиянке Евгении Павловой надевать винтовку особым образом обусловлен правилами техники безопасности, информирует ТАСС.

«Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований», — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

В воскресенье Павлова опубликовала в Instagram видео, на котором она надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом — поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео биатлонистка сопроводила словами: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».