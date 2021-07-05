Международный союз биатлонистов объяснил запрет Павловой надевать винтовку особым образом
14:45
Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил, что запрет россиянке Евгении Павловой надевать винтовку особым образом обусловлен правилами техники безопасности, информирует ТАСС.
«Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований», — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.
В воскресенье Павлова опубликовала в Instagram видео, на котором она надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом — поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео биатлонистка сопроводила словами: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».
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