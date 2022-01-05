Норвежский биатлонист Йоханнес Бе пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге.

«Я поеду домой после Оберхофа и проведу неделю с семьей в Шушене. Для меня семья важнее, чем подготовка на высоте. После этого у нас же будут соревнования на высоте в Антерсельве.

Риск заразиться коронавирусом существует везде, но я осторожен. Не сказал бы, что здесь безопаснее, чем дома. Дома тоже достаточно безопасно, там хорошая программа контроля за инфекцией, которой мы все следуем», — приводит слова Бе TV2.

В Оберхофе с 7 по 9 января пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону. Этап в Рупольдинге должен пройти с 12 по 16 января.