Глава комиссии спортсменов IBU: «У полиции, как и у допинг-офицеров, есть право приходить в любое время»

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган прокомментировала ситуацию с обыском Александра Логинова в отеле в Антерсельве утром 22 февраля, в день эстафеты на чемпионате мира-2020. По ее мнению, у полиции было на это полное право.

— Это нормально приходить к спортсменам в 6 утра в день гонки?

— Это не мое мнение, а правило, что полиция, как и допинговые контролеры, могут приходить в любое время, если у них есть причина для этого. Все спортсмены это понимают и принимают эти условия, выступая на международных соревнованиях.

Знаю, что антидопинговые службы и Biathlon Integrity Union делают исключительно то, что должны. Если они считают, что по какой-то причине должны прийти именно в это время, значит, делают это.

— Что вы в целом думаете о ситуации, сложившей в Антерсельве вокруг Александра Логинова? Согласны с комментариями некоторых спортсменов в его адрес, что его не должно быть здесь из-за допингового прошлого?

— Не хочу комментировать слова других людей, чужие мнения. Конечно, я не согласна с прошлыми решениями Александра, с использованием ЭПО, но у него есть право быть здесь и соревноваться. Это справедливо. В прошлом он решил пойти на обман, это был его выбор. Но ясно, что он отбыл наказание, вернулся и сейчас он чист. Это факт.

— Комиссия как-то поддерживает его?

— В комиссии я представляю всех спортсменов. На дистанции я американка, но в комиссии я буду представлять интересы Александра Логинова так же, как и любого из моих партнеров по команде. Так что, конечно, я поддерживаю его и его право на справедливые решения в его адрес. Если он с чем-то не согласен, если считает, что к нему относятся нечестно, он, естественно, может поговорить со мной, и я его поддержу. Как и любых спортсменов из России или из другой страны. Но, повторюсь, вправе делать то, что считает нужным (Владимир Иванов)