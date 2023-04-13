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Сегодня, 16:15

В паре УНИКС — «Зенит» все может дойти до седьмого матча. Колонка Игоря Куделина

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Матч УНИКС — «Зенит».
Фото БК УНИКС
Бывший звездный защитник ЦСКА и сборной России — о предстоящих полуфиналах Единой лиги ВТБ.

Вице-чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, девятикратный чемпион России Игорь Куделин дебютирует в качестве колумниста «СЭ». В своих публикациях один из лучший атакующих защитников Старого Света 90-х планирует делиться мнением об актуальных событиях в российском баскетболе. Первый материал — об итогах четвертьфиналов Единой лиги ВТБ и предстоящих полуфинальных сражениях: ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и УНИКС — «Зенит» (московский и казанский клубы будут иметь преимущество своей площадки).

Конечно, здорово, что у нас появился такой проект, как МБА. Это сплав молодости и опыта. Думаю, что многие любители баскетбола не знали ребят, которые заставили громко говорить о себе в течение сезона: Касаткин, Якушин, Коновалов, Платонов... А рядом такой дядька-наставник Евгений Воронов, который вроде еще совсем недавно выигрывал первенство Европы с российской молодежкой. Только это «недавно», если заглянуть в календарь, было 18 лет назад. Но сейчас не об этом.

МБА имеет отличный менеджмент во главе с генеральным директором Игорем Кочаряном. Он выстроил настоящую систему и твердо гнет свою линию. В МБА выступают только российские ребята, легионеров тут нет, и думаю, что не будет. Именно такие проекты и могут поднять отечественный баскетбол. Кстати, посмотрите, сколько фанатов появилось у команды. Знаю, что дворец в Крылатском опять стал собирать аншлаги. Такого количества зрителей «Баскет-холл» не видел много лет. Думаю, что в следующем сезоне МБА только усилит свои позиции.

Баскетболисты МБА с тренером.
БК МБА

Никогда не щадил себя на площадке мой многолетний партнер по сборной и ЦСКА Василий Карасев, нынешний главный тренер МБА. Думаю, что его работа — один из главных факторов успеха. Он всегда был слишком требователен к себе и так же требователен к своим подопечным. Возможно, именно он вселяет уверенность в сердца ребят, когда они играют с противником, который по бюджету и именам на голову сильнее. Отсюда и победа над чемпионом страны «Зенитом», причем москвичи одолели питерцев не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Да и ЦСКА в конце сезона тоже смог вырвать победу у МБА лишь в самой концовке.

игровой момент матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; УНИКС. Большая четверка в сборе. Нас ждут жаркие полуфиналы Единой лиги

В четвертьфинале в первом матче серии «Зенит» — МБА произошла настоящая сенсация. Гости, на которых поставил бы только сумасшедший, отправили многомиллионный бюджет «Зенита» в нокдаун. Даже на секунду поверилось в главную сенсацию плей-офф и в чудо, которое порой случается в спорте. Но серия на то и серия, что проиграв один матч, более классная команда делает выводы. В оставшихся трех встречах сил у МБА не хватило. Чемпион собрался и уверенно довел дело до разгрома.

Матч УНИКС — «Зенит».
БК УНИКС

В остальных парах все случилось предсказуемо. Как ни пытались сопротивляться «Автодор» — ЦСКА, «Парма» — УНИКСу, «Нижний Новгород» — «Локо», зацепить хотя бы одну игру они не смогли. Если честно, то думал, что именно «Нижний» сумеет создать интригу, но «Локомотив» разыгрался и победил довольно уверенно. Впрочем, сказались и травмы — коллектив Зорана Лукича потерял сразу трех ключевых игроков накануне старта серии (Дмитрий Хвостов, Драган Апич и Иван Стребков. — Прим. «СЭ»). Несомненно, болельщикам хотелось бы больше борьбы, но пока наш чемпионат еще не стал настолько ровным, чтобы каждая серия завершалась решающим матчем.

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Что я жду от полуфиналов? Точно жару на площадке мы увидим в противоборстве «Зенита» и УНИКСа. Считаю, что силы равны и назвать фаворита просто нереально. Здесь как раз все определится в последний момент. Не исключаю седьмого матча. Не решусь сказать, что ЦСКА легко придется в Краснодаре, где восьмитысячный зал сделает все, чтобы зацепиться хотя бы за одну победу. Думаю, что сумасшедшая мотивация и азарт помогут Мартюку и компании не проиграть всухую. В прошлом году они были близки к одной победе в плей-офф, но не хватило опыта.

Еще добавлю, что 15 апреля в Москве будет большой праздник. Армейцы отмечают 100-летие клуба. Отправлюсь лично посмотреть на шоу и матч. Очень жду красивого баскетбола и надеюсь, что в зале будет аншлаг... и пусть победит сильнейший.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
Игорь Куделин
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