«Локомотив-Кубань» победил МБА в матче Единой лиги ВТБ, Миллер набрал 28 очков

«Локомотив-Кубань» победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:87 (17:25, 24:22, 27:21, 24:19).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий красно-зеленых Патрик Миллер, набравший 28 очков. В составе МБА лучшим стал центровой Максим Огарков (21 очко).

Железнодорожники одержали вторую победу на старте сезона и возглавили турнирную таблицу. МБА потерпел второе поражение и замыкает таблицу, располагаясь на последней, 11-й строчке.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 11 октября в Москве против ЦСКА. МБА днем ранее, 10 октября, примет на своей площадке «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — МБА (Москва) — 92:87 (17:25, 24:22, 27:21, 24:19)

3 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

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