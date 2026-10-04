Владивостокское «Динамо» обыграло «Самару» и одержало первую победу в Единой лиге ВТБ

«Динамо» из Владивостока на выезде победило «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 98:84.

Эта победа стала для владивостокцев первой после вступления в Единую лигу ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Дакуан Смит, который набрал 29 очков и сделали 7 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Динамо» (Владивосток) — 84:98 (23:34, 27:20, 19:26, 15:18)

«Самара»: Саврасов (20 очков), Чебуркин (15), Походяев (12), Чеваренков (11 + 8 передач), Петенев (11)

«Динамо»: Смит (29 + 7 подборов), Поллард (18 + 9 подборов), Блэкмон (14), Кроули (12 + 9 подборов)

4 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

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