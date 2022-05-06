Перасович назвал заслуженной победу УНИКСа над «Зенитом» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался после победы команды над «Зенитом» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ (74:65).

«Поздравляю своих игроков! Они продемонстрировали, пожалуй, одну из лучших игр в сезоне по всем показателям: желанию, концентрации и, особенно, в защите. Сегодня мы встречались с одной из лучших команд Евролиги и Единой лиги ВТБ, но этим вечером мы были лучше и заслужили эту победу. Ключевым фактором нашего успеха стала предельная концентрация на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Счет в серии 1-0 в пользу УНИКСа. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге 8 мая.