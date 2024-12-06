Воронцевич назвал лидера «Зенита» в этом сезоне

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил своего партнера Дуэйна Бэйкона, который входит в топ-5 лучших снайперов регулярного сезона (16,0 очка в среднем за игру).

— Кого сейчас можно назвать лидером «Зенита»?

— На то мы и топ-клуб, что каждый член ростера может выйти и набрать наибольшее количество очков в том или ином матче. Да, наш лидер по набранным очкам Дуэйн Бэйкон, но опасности можно ждать от каждого. И, возвращаясь к вопросу о командной химии, важно, что все стараются помогать друг другу. В раздевалке мы много разговариваем о баскетболе, постоянно думаем о том, как улучшить наше взаимодействие.