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Воронцевич назвал Елатонцева лучшим молодым игроком сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил прогресс центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева.

— Кто из молодых россиян радует в этом сезоне?

— Выделю Елатонцева. Он мне очень симпатичен. Важно, что он приобретал уверенность от игры в защите. Теперь и в нападении к нему приходит уверенность. Потому что для молодых самое важное — это отзащищаться, показывая свою работоспособность. Только так можно доказать тренеру и руководству, что ты полезен для коллектива. В целом мне симпатичны многие ребята, которые стали получать много игрового времени, поэтому всех перечислять не буду. Вдруг кого-то забуду? Кирилл же — наиболее яркий пример, как из талантливого и перспективного превратиться в одного из основных игроков «Локо».

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Андрей Воронцевич (№33) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотив-Кубань-2&raquo;&nbsp;&mdash; (60:71). «Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

Елатонцев в среднем набирает 7,9 очка и 4,1 подбора.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Андрей Воронцевич
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