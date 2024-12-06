Воронцевич назвал Елатонцева лучшим молодым игроком сезона

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил прогресс центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева.

— Кто из молодых россиян радует в этом сезоне?

— Выделю Елатонцева. Он мне очень симпатичен. Важно, что он приобретал уверенность от игры в защите. Теперь и в нападении к нему приходит уверенность. Потому что для молодых самое важное — это отзащищаться, показывая свою работоспособность. Только так можно доказать тренеру и руководству, что ты полезен для коллектива. В целом мне симпатичны многие ребята, которые стали получать много игрового времени, поэтому всех перечислять не буду. Вдруг кого-то забуду? Кирилл же — наиболее яркий пример, как из талантливого и перспективного превратиться в одного из основных игроков «Локо».

Елатонцев в среднем набирает 7,9 очка и 4,1 подбора.