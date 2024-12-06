Воронцевич: «Постараемся вынуждать Мело и Аврамовича совершать неудобные броски»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» рассказал о том, как его команда попытается остановить звездных защитников ЦСКА. Матч петербургского и московского клубов состоится 7 декабря.

— Есть ли понимание, как сдержать Мело Тримбла и Алексу Аврамовича? В первой очной игре они набрали на двоих 33 очка.

— Речь идет о лидерах ЦСКА и одних из лучших игроков Лиги ВТБ. Будем пристально играть с ними в защите, по возможности вынуждать их делать нестандартные действия, совершать неудобные броски. Надеюсь, справимся.

— После уже упомянутого матча в Москве вы выиграли девять игр подряд. Как оцените командную химию, сыгранность команды на начало декабря?

— Прибавляем в этом направлении от игры к игре, после каждой тренировки. Важно, что в раздевалке отличная атмосфера. Общаемся не только во время тренировочного процесса, но и за пределами корта. И чем больше проводим времени, чем лучше узнаем друг друга, тем лучше становится командная химия. Поэтому, если сравнивать нашу сыгранность на начало сезона и на нынешнем этапе, сейчас в коллективе гораздо более понимающая, теплая атмосфера. Все настроены на улучшение команды, и это радует. Дай бог, чтобы мы прибавляли с каждым днем.