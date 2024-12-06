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Сегодня, 16:45

Воронцевич: «Постараемся вынуждать Мело и Аврамовича совершать неудобные броски»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» рассказал о том, как его команда попытается остановить звездных защитников ЦСКА. Матч петербургского и московского клубов состоится 7 декабря.

— Есть ли понимание, как сдержать Мело Тримбла и Алексу Аврамовича? В первой очной игре они набрали на двоих 33 очка.

— Речь идет о лидерах ЦСКА и одних из лучших игроков Лиги ВТБ. Будем пристально играть с ними в защите, по возможности вынуждать их делать нестандартные действия, совершать неудобные броски. Надеюсь, справимся.

— После уже упомянутого матча в Москве вы выиграли девять игр подряд. Как оцените командную химию, сыгранность команды на начало декабря?

— Прибавляем в этом направлении от игры к игре, после каждой тренировки. Важно, что в раздевалке отличная атмосфера. Общаемся не только во время тренировочного процесса, но и за пределами корта. И чем больше проводим времени, чем лучше узнаем друг друга, тем лучше становится командная химия. Поэтому, если сравнивать нашу сыгранность на начало сезона и на нынешнем этапе, сейчас в коллективе гораздо более понимающая, теплая атмосфера. Все настроены на улучшение команды, и это радует. Дай бог, чтобы мы прибавляли с каждым днем.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Андрей Воронцевич (№33) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотив-Кубань-2&raquo;&nbsp;&mdash; (60:71). «Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Воронцевич
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