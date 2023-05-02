Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:29

Мартюк: «В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Сложно что-то сказать, потому что только что орал (смеется). Истощение эмоциональное максимальное. В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было участвовать в этих качелях. В овертайме вроде появилось второе дыхание, но вскоре оно тоже исчезло.

Когда Антон Квитковских за 5 секунд до конца бросал штрафные, потом Даллас Мур подобрал мяч, начал его вести — и вот тогда я понял, что они больше ничего не успеют. Даже несмотря на то, что он в итоге забил трешку, мы поняли, что можно смело орать и радоваться. Мы сделали историю и продолжаем ее делать!» - цитирует пресс-служба клуба Мартюка.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС — «Зенит» (3-3).

Источник: https://lokobasket.com/news/232338/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
«Сиэтл» выбил «Колорадо» из плей-офф НХЛ
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Локомотива» рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Единой лиги ВТБ

Акун-Перселл назвал ключевые моменты овертайма в седьмом матче с ЦСКА
Новости
RSS RSS
Все новости