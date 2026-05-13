«Зенит» победил УНИКС и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл УНИКС во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ — 78:69. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл».

Самым результативным игроком матча стал центровой казанцев Джален Рейнольдс, который набрал 24 очка. В составе «Зенита» 20 очков на счету защитника Джонни Джузэнга.

«Зенит» сравнял счет в серии с УНИКСом — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22)

13 мая. Казань. «Баскет-Холл».

