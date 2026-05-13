13 мая, 21:10

«Зенит» победил УНИКС и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Единая лига ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл УНИКС во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ — 78:69. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл».

Самым результативным игроком матча стал центровой казанцев Джален Рейнольдс, который набрал 24 очка. В составе «Зенита» 20 очков на счету защитника Джонни Джузэнга.

«Зенит» сравнял счет в серии с УНИКСом — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22)

13 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
