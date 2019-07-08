Стрелниекс стал игроком ЦСКА

Защитник Янис Стрелниекс подписал контракт с ЦСКА, сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 2 года. Оно вступит в силу после медицинского обследования в Москве.

Прошлый сезон Стрелниекс провел в составе "Олимпиакоса". В сезоне Евролиги-2018/19 он провел 20 игр набирая в них 8,8 очка. Сезон 2018/2019 был прерван для него из-за травмы. Этим летом им также интересовалась "Валенсия" и "Панатинаикос".