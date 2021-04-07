Илона Корстин: «Лига не может только бесконечно тратить. Мы должны зарабатывать»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, почему последние три года «Матч всех звезд» проходит в Москве. Ранее МВЗ принимали Сочи и Санкт-Петербург.

«Мы открыты для любых предложений. Но как гендиректор Лиги ВТБ я должна следить за бюджетом и очень четко его контролировать. Важен баланс между расходами и доходами. В Москве мы можем зарабатывать приличные деньги и покрывать все наши траты на «Матч звезд», потому что у нас есть поддержка столичного департамента спорта, а им интересны такие мероприятия, — цитирует Корстин «Советский спорт» 7 апреля.

Скажем, в последний раз на МВЗ претендовала Казань. И мы сказали, что у нас есть определенный бюджет, есть деньги, которые дает Москва и есть средства, которые мы планируем выручить на продаже билетов. Если вы готовы взять на себя часть расходов, мы с удовольствием приедем к вам! Но на таких условиях нас пока принять никто не готов. А мы не можем только бесконечно тратить. Мы должны зарабатывать. В Москве такая возможность имеется. В других городах — увы, нет».