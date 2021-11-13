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«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Цмоки-Минск»

17:49
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«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 72:65.

«Нижний» одержал третью победу подряд и с балансом 4 победы — 2 поражения идет пятым в турнирной таблице. У «Цмоков» 6 поражений при 1 победе и 12-я, последняя, позиция.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Цмоки-Минск» (Минск) — 72:65 (25:23, 11:18, 14:8, 22:16)

13 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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