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«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Зелену-Гуру»

23:02
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«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Зеленой-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 98:90 в пользу краснодарского клуба.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:98 (21:28, 21:29, 26:22, 22:19)

13 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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