Баскетболист Воронцевич высказался о сравнении успехов в еврокубках в баскетболе и футболе
Тяжелый форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» высказался по поводу сравнения успехов российских команд в баскетбольных и футбольных еврокубковых турнирах.
Напомним, что казанский «Рубин» проиграл в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА польскому «Ракуву», в то время как местный УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге.
«Приятно видеть успехи российского баскетбола, но откажусь от сравнений с футболом. У них своя история — у нас своя. Но мне льстит, что отечественный клуб сейчас в топе. На клубном уровне. Сто процентов успехи в Евролиге — это следствие полученного опыта в матчах Лиги ВТБ. Выступая за Нижний Новгород, могу сказать, что и в баскетбольной Лиге чемпионов неплохой уровень, как бы ее ни принижали. И все те клубы, которые выступают в этом чемпионате, показывают хороший, красивый баскетбол. Просто в Евролиге не может играть по 40 клубов, хотя она наверняка постепенно к этому и стремится. Максимально собрать клубы со всего континента, сделать плотный календарь и вынудить команды отказаться от выступлений в национальных первенствах. Только в Евролиге», — сказал Андрей.
Сейчас УНИКС занимает 14-е место в Евролиге, ЦСКА на девятом месте, петербургский «Зенит» — на седьмом.
«В команде ощущаю себя старшим научным сотрудником». Воронцевич — об успехах УНИКСа и планах играть до 80 лет
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю