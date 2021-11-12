Баскетболист Воронцевич высказался о сравнении успехов в еврокубках в баскетболе и футболе

Тяжелый форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» высказался по поводу сравнения успехов российских команд в баскетбольных и футбольных еврокубковых турнирах.

Напомним, что казанский «Рубин» проиграл в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА польскому «Ракуву», в то время как местный УНИКС обыграл «Реал» в баскетбольной Евролиге.

«Приятно видеть успехи российского баскетбола, но откажусь от сравнений с футболом. У них своя история — у нас своя. Но мне льстит, что отечественный клуб сейчас в топе. На клубном уровне. Сто процентов успехи в Евролиге — это следствие полученного опыта в матчах Лиги ВТБ. Выступая за Нижний Новгород, могу сказать, что и в баскетбольной Лиге чемпионов неплохой уровень, как бы ее ни принижали. И все те клубы, которые выступают в этом чемпионате, показывают хороший, красивый баскетбол. Просто в Евролиге не может играть по 40 клубов, хотя она наверняка постепенно к этому и стремится. Максимально собрать клубы со всего континента, сделать плотный календарь и вынудить команды отказаться от выступлений в национальных первенствах. Только в Евролиге», — сказал Андрей.

Сейчас УНИКС занимает 14-е место в Евролиге, ЦСКА на девятом месте, петербургский «Зенит» — на седьмом.

«В команде ощущаю себя старшим научным сотрудником». Воронцевич — об успехах УНИКСа и планах играть до 80 лет