Моня отметил, что долгий простой может помешать ЦСКА в финальной серии

Чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящих решающих матчах плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Как думаете, все завершится в шести играх или мы увидим седьмой решающий матч?

— Сложно сказать. С логистикой в Краснодаре сейчас тяжело. Будет важно, кто легче перенесет эту дорогу, быстрее восстановится. Уверен, что шестая игра будет максимально напряженная, с удовольствием ее посмотрю.

Понятно, что игроки «Локо» сделают все возможное, чтобы сравнять счет на своей арене. При мощнейшей поддержке болельщиков. «Зенит», в свою очередь, также захочет как можно скорее завершить серию, победив на выезде. Баскетболисты ЦСКА быстро закончили свой полуфинал и наблюдают за этими баталиями со стороны.

— Тот факт, что у ЦСКА будет почти двухнедельный простой перед финалом, — это плюс или минус?

— Это может сыграть как в одну, так и в другую сторону. С одной стороны, ты долго без игровой практики и в первой-второй игре могут возникнуть проблемы. С другой, армейцы подойдут к серии на свежести, полноценно восстановленными, залечат все болячки. При этом у ЦСКА, «Зенита» и «Локо» большая ротация. Эти клубы не играют одной пятеркой, поэтому можно рассчитывать, что в финале лидеры коллективов будут в полном порядке.

ЦСКА победил УНИКС в полуфинале со счетом 4-0 в серии, «Зенит» обыгрывает «Локомотив-Кубань» — 3-2.