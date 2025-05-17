Моня о поражении УНИКСа в полуфинале: «Не очень понял, почему они отказались от Лабери»

Чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня в интервью «СЭ» отметил, что новички УНИКСа не смогли помочь команде в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-4).

«Я бы не сказал, что армейцы легко выиграли полуфинал. В трех играх из четырех все решалось в напряженных концовках. Да, в итоге 4-0, но нельзя сказать, что казанцы отбывали номер. Это спорт, такое может случиться. Единственное, я не очень понял, почему казанцы отказались от Луи Лабери. На мой взгляд, он был лидером команды в двух прошлых сезонах, всегда здорово включался в решающих матчах. Новые же легионеры, видимо, показали не то, что от них хотел главный тренер.

У ЦСКА же играет чемпионский состав прошлого сезона. Плюс добавился Аврамович. Команда очень сыгранная», — отметил Моня в интервью «СЭ».

«Зенит» в полуфинале обыгрывает «Локомотив-Кубань» — 3-2. Финальная серия Единой лиги ВТБ стартует в конце мая.