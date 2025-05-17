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17 мая 2025, 15:30

Моня назвал своего фаворита на приз MVP Единой лиги ВТБ. Это не Бэйкон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня в интервью «СЭ» выделил защитника БК «Зенит» Георгия Жбанова.

— Кого бы выделили в составах «Зенита» и «Локо»?

— Мне нравится Кливленд. Он способен в одиночку решить исход любого матча. То же самое можно сказать и про Бэйкона, который уже в двух матчах серии набрал 30+ очков. Другие легионеры тоже очень высокого уровня, но и наши парни не отстают.

— Кто из россиян показывает наиболее стабильную игру в этом розыгрыше плей-офф?

— Жбанов очень нравится с самого начала сезона. И речь не только про его баззер-биттеры. Мне импонирует, как он борется, прыгает за каждым мячом, не щадя себя. Бывает, достается рекламным щитам, но это часть игры. По самоотдаче Жора для меня номер один. Еще и играет под правильным номером (улыбается). Я бы отдал ему приз MVP чемпионата. Хотя Бэйкон, конечно, тоже заслуживает эту награду, но я всегда буду за местных игроков.

Сергей Моня и&nbsp;Георгий Жбанов.«Отдал бы Жбанову приз MVP чемпионата». Моня — о серии «Зенит» — «Локо»

В голосовании игроков на звание лучшего игрока регулярки, который проводил «СЭ», Жбанов занял пятое место.

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БК Зенит
Георгий Жбанов
Сергей Моня
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