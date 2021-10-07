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Куртинайтис высказался о перспективах Шведа в ЦСКА

15:20
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Бывший главный тренер «Химок», олимпийский чемпион Римас Куртинайтис поделился мнением о новичках ЦСКА Алексее Шведе и Марюсе Григонисе.

— Прошлый сезон получился для Алексея скомканным. Много микротравм, когда он то мог тренироваться, то нет. Если у него не будет проблем со здоровьем и он будет в кондициях, то он принесет много пользы армейцам. В «Химках» у него был зеленый свет в атаке, он играл по 35 минут и совершал по 20-25 бросков. В ЦСКА у него другая роль, играть придется эпизодами. Посмотрим, как Швед к этому адаптируется, но думаю, что все будет хорошо.

Григонис имеет богатый опыт выступления на высоком уровне в разных странах, в прошлом году был лидером «Жальгириса». С хорошим броском, приятным характером, не боится брать на себя инициативу на последних секундах. Я пытался подписать его в «Химки» летом 2020 года, но не вышло.

Куртинайтис работал со Шведом в «Химках» в период работы в клубе с 2015 по 2016 и с 2019 по 2021 год.

«Если «Химки» не пойдут навстречу, то все-таки придется обратиться в суд». Римас Куртинайтис — о долгах

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