Куртинайтис высказался о перспективах Шведа в ЦСКА
Бывший главный тренер «Химок», олимпийский чемпион Римас Куртинайтис поделился мнением о новичках ЦСКА Алексее Шведе и Марюсе Григонисе.
— Прошлый сезон получился для Алексея скомканным. Много микротравм, когда он то мог тренироваться, то нет. Если у него не будет проблем со здоровьем и он будет в кондициях, то он принесет много пользы армейцам. В «Химках» у него был зеленый свет в атаке, он играл по 35 минут и совершал по 20-25 бросков. В ЦСКА у него другая роль, играть придется эпизодами. Посмотрим, как Швед к этому адаптируется, но думаю, что все будет хорошо.
Григонис имеет богатый опыт выступления на высоком уровне в разных странах, в прошлом году был лидером «Жальгириса». С хорошим броском, приятным характером, не боится брать на себя инициативу на последних секундах. Я пытался подписать его в «Химки» летом 2020 года, но не вышло.
Куртинайтис работал со Шведом в «Химках» в период работы в клубе с 2015 по 2016 и с 2019 по 2021 год.
«Если «Химки» не пойдут навстречу, то все-таки придется обратиться в суд». Римас Куртинайтис — о долгах
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю