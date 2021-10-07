Куртинайтис раскрыл причины расставания «Химок» с Грегом Монро

Экс-тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о причинах расставания с центровым Грегом Монро. Бывший игрок «Детройта» и «Филадефии» провел в клубе всего несколько месяцев.

«Аналогичная история произошла с Уиллом Томасом в УНИКСе. Тренер хочет, чтобы он играл так, а он говорит, что будет действовать иначе. Когда не получается найти компромисс, то лучше для коллектива, чтобы кто-нибудь ушел. Игрок или тренер. Плюс Монро очень тянуло домой, и мы решили, что не стоит его удерживать. Игроки с опытом игры в НБА привыкли диктовать свои условия. «Мне некомфортно в этом клубе, обменяйте меня», — рассказал Куртинайтис в интервью «СЭ».

В 6 матчах Единой лиги ВТБ-2020/21 бигмен набирал 16,0 очка и 6,8 подбора за игру.

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